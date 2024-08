19-Jähriger angeschossen Mordversuch in Köln ist Thema bei „Aktenzeichen XY“

Der Fall eines 19-Jährigen, der im Februar in Köln angeschossen worden war, landet im Fernsehen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei nun bekannt gaben, sucht die eingerichtete Mordkommission der Kölner Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Nun wird die Suche Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Am Mittwoch, den 21. August, werde in der Sendung um 20.15 Uhr nun ein Beitrag in der Sendung laufen.