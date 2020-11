Stundenlanger Polizeieinsatz in Köln : Mann klettert auf über 60 Meter hohen Baukran

In Köln ist ein Mann am Montagnachmittag auf einen Baukran geklettert. (Symbolbild) Foto: Pixabay/ analogicus

Köln In Köln hat es am Montagnachmittag einen stundenlangen Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann war auf einen mehr als 60 Meter hohen Baukran geklettert und drohte hinunter zu springen.

Am Appellhofplatz in der Kölner Innenstadt ist ein Mann am Montagnachmittag auf einen Baukran geklettert und hat für einen stundenlangen Polizeieinsatz gesorgt. Der 34-Jährige hatte laut Aussage der Polizei gegen 12.15 Uhr eine Großbaustelle betreten und war am dortigen Baukran bis zum Führerhaus in über 60 Metern Höhe geklettert. Mehrere Zeugen wählten sofort den Notruf.