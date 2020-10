Mann in Köln zusammengeschlagen : Polizei sucht Verdächtige

Köln Nachdem drei Tatverdächtige einen Mann in Köln lebensgefährlich verletzt haben, fahndet nun die Polizei nach ihnen.

Nach heftigen Handgreiflichkeiten an einem Bahnhof und lebensgefährlichen Verletzungen bei einem 35-Jährigen sucht die Kölner Polizei nach drei verdächtigen Männern. Die Ermittler veröffentlichten dazu Fotos von den mutmaßlichen Tätern aus Überwachungskameras, wie sie am Mittwoch mitteilten. Der fragliche Vorfall habe sich in der Nacht auf Samstag am Kölner Bahnhof Köln Messe/Deutz ereignet.