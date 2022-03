Polizei sucht nach Zeugen : Bewaffneter Mann flüchtet aus Kölner Supermarkt

Köln Am Mittwochabend versuchte ein bewaffneter Unbekannter, die Tageskasse in einem Supermarkt in Köln auszurauben - ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand, jetzt ermittelt die Polizei.



Das Geschehen ereignete sich in einem Supermarkt in der Barbarastraße. In den Abendstunden versuchte ein ungefähr 1,65 Meter großer Mann, in schwarz gekleidet und maskiert, die Tageskasse des Supermarktes auszurauben. Er war nach Angaben der Polizei mit einer Pistole bewaffnet, welche nach Zeugenaussagen einem schwarzen Revolver ähnelte.

Doch dabei stieß der etwa 20 Jahre alte Unbekannte auf unerwarteten Widerstand. Als er die 56 Jahre alte Kassiererin mit der Waffe bedrohte und den Inhalt der Kasse verlangte, weigerte sich diese. Anschließend soll der Räuber ohne Beute den Supermarkt in Richtung Boltensternstraße verlassen haben.