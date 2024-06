Zwei Verletzte Autofahrer überschlägt sich bei Verfolgungsjagd in Köln

Am Dienstagabend ist es bei einer Verfolgungsjagd in Köln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach GA-Informationen wollten Kölner Autobahnpolizisten in zwei Zivilfahrzeugen auf der A4 in Köln einen 27-jährigen Autofahrer überprüfen, der in der Vergangenheit wegen Betäubungsmitteldelikten aufgefallen war. Im Autobahndreieck Heumar entzog sich der Mann der Kontrolle und flüchtete über die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen.