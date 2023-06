49-Jähriger in Mülheim niedergestochen Polizei Köln nimmt 15-jährigen Verdächtigen fest

Die Polizei Köln hat am Mittwoch einen 15 Jahre alten Kölner festgenommen. Sie stellten den Verdächtigen, der einen 49-jährigen, obdachlosen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, gegen 10 Uhr in einer Wohnung in Buchheim, teilte die Polizei mit. Ein Hinweis aus der Bevölkerung soll die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen geführt haben.