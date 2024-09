Mordkommission eingerichtet 63-Jähriger rettet sich aus brennendem Zelt in Köln

In Köln soll ein bisher Unbekannter das Zelt eines Obdachlosen angezündet haben. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der wohnungslose Mann am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr im Hiroshima-Nagasaki-Park das Feuer in seinem Zelt. Der 63-Jährige konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem brennenden Zelt retten. Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.