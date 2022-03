Ermittlungen in Köln : Mann schießt auf 25-Jährigen und verletzt ihn lebensbedrohlich

Die Polizisten fahndet noch am Abend nach dem Unbekannten. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Köln In Köln hat am Donnerstag ein Mann auf einen 25-Jährigen geschossen und ist danach vom Tatort geflohen. Der 25 Jahre alte Mann kam lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr soll ein Mann in Köln-Humboldt-Gremberg mehrfach auf einen 25-Jährigen geschossen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der junge Mann lebensgefährlich verletzt. Einsatzkräfte der Polizei versorgten den 25-Jährigen am Tatort.

Die Polizei fahndete am Abend nach einem etwa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Erste Zeugen sollen ausgesagt haben, dass der mutmaßliche Täter eine braune Jacke und eine braune Hose trug. Nachdem der Unbekannte auf den 25-Jährigen geschossen hat, soll er zu Fuß in Richtung Wetzlarer Straße geflohen sein.