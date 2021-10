Randalierer in Köln : Mann schlägt Autoscheibe mit Fahrrad ein

Randalierer in Köln

Köln Zu einem kuriosen Einsatz wurden in der Nacht auf Freitag Polizisten in Köln gerufen. Ein 23-Jähriger versuchte ein Auto zu stehlen, indem er mit einem Fahrrad darauf einschlug.

In der Unterführung des Bahnhofs Köln-West hat in der Nacht auf Freitag ein 23-jähriger Mann aus Gummersbach versucht, einen Opel Corsa zu stehlen. Dafür schlug er mit einem Fahrrad auf die Scheibe des Wagens, bis diese zerbrach. Wie die Polizei Köln mitteilte, alarmierten Zeugen, die den Vorfall auf der Venloer Straße beobachteten, die Beamten. Der 23-Jährige soll des Weiteren versucht haben, den Wagen kurzzuschließen.

Der Mann saß bereits am Steuer des stark beschädigten Wagens, als die Polizei am Einsatzort eintraf. Die Beamten nahmen den Mann fest und ordneten eine Blutprobe an, da der Mann angab, zuvor Drogen konsumiert zu haben.