Offener Haftbefehl seit 2015 : Mann seit sieben Jahren gesucht – Festnahme in Köln

Mann seit sieben Jahren gesucht – Festnahme in Köln

Polizisten am Kölner Hauptbanhof. (Archivfoto) Foto: dpa/Marius Becker

Köln Ein 47-Jähriger ist 2015 in Köln wegen Handel mit Betäubungsmitteln in 33 Fällen verurteilt worden. Da er jedoch nicht ins Gefängnis ging, wurde er mit einem Haftbefehl gesucht – bis jetzt.

Die Bundespolizei hat in Köln einen Mann festgenommen, nach dem rund sieben Jahre lang gesucht worden war. Wie die Bundespolizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den 47-Jährigen am Dienstagvormittag am Hauptbahnhof. Einen Ausweis hatte er nicht dabei. Die Polizei konnte ihn jedoch anhand der Fingerabdrücke identifizieren und nahm ihn fest.