Polizei Köln fahndet : Mann soll 28-Jährigen mit „Totschläger“ schwer verletzt haben

Köln In Köln hat ein junger Mann einen 28-Jährigen mit einem sogenannten Totschläger angegriffen und ihn damit schwer verletzt. Die Polizei Köln fahndet nun nach dem Angreifer.

In Köln fahndet die Polizei derzeit nach einem jungen Mann Anfang 20. Dieser soll Dienstagnacht gegen Mitternacht einen 28-Jährigen an der KVB-Haltestelle Rudolfplatz mit einem Totschläger angegriffen und schwer verletzt haben.

Die Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen Täter. Dieser soll etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und kurze, dunkle, zur Seite gegelte Haare haben. Zur Tatzeit soll der Tatverdächtige eine Daunenjacke, eine Jeanshose und weiße Turnschuhe getragen haben. Außerdem soll eine junge Frau in einem weißen Oberteil den Mann begleitet haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 / 22 90 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei Köln zu wenden.