Polizei ermittelt Kölner soll mehr als 60 Fahrzeuge beschädigt haben

Die Polizei hat am Mittwoch einen 37 Jahre alten Mann gestellt, der im Verdacht steht, mehr als 60 Fahrzeuge in Köln beschädigt zu haben. Zwei Zeuginnen hatten bereits am Sonntag einen verdächtigen Mann auf der Goltsteinstraße gemeldet, der an einem geparkten BMW und einem VW die Reifen zerstochen haben soll. Die Zeuginnen gaben den Beamten eine Beschreibung des verdächtigen Mannes.