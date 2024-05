Polizei Köln ermittelt Mann soll versucht haben, seine Ehefrau auf Parkplatz umzubringen

Köln-Buchforst · In Köln soll am Montag ein Mann versucht haben, seine Ehefrau umzubringen. Die Polizei nahm den 49-Jährigen fest, die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

27.05.2024 , 14:24 Uhr

In Köln-Buchforst hat die Polizei am Montag einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, seine Ehefrau umzubringen. Der 49-Jährige soll gegen 7 Uhr auf einem Parkplatz auf der Waldecker Straße seine 46 Jahre alte Ehefrau mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und schwer verletzt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei hat den Mann festgenommen und weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

