Mordkommission ermittelt : 23-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Köln

Ein 23-Jähriger ist am Sonntagabend nach einer Auseinandersetzung in Köln-Stammheim tödlich verletzt worden. Foto: dpa/Vincent Kempf

Ein 23-Jähriger ist am Sonntagabend in Köln-Stammheim bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort verstarb.

Wie die Polizeipressestelle in der Nacht zu Montag mitteilte, bemerkten Anwohner am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr in der Moses-Heß-Straße Streitigkeiten mit mehreren Beteiligten und informierten die Polizei.

Die Beamten fanden bei ihrem Eintreffen einen 23-jährigen Kölner schwerstverletzt vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb der junge Mann noch am Tatort.