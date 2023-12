36-Jähriger aus Euskirchen Mann stirbt nach Schussabgabe in Köln - vorläufiges Obduktionsergebnis da

Der 36-jährige Mann aus Euskirchen hatte früheren Angaben zufolge bei dem Einsatz am Donnerstagabend ein Messer bei sich, das er nicht, wie von den Polizisten gefordert, weggelegt haben soll. Ein Polizist schoss ihm einmal in den Oberkörper. Der Mann soll sich am Boden liegend noch selbst schwer mit dem Messer verletzt haben. Er starb später in einer Klinik.