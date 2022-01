Köln : 79-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ein Senior wurde in Köln von einer Straßenbahn erfasst. (Symbolfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Köln In Köln war ein 79-jähriger Fußgänger am Freitagmorgen von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Am Wochenende erlag der Mann seinen Verletzungen.



Ein 79 Jahre alter Fußgänger war am Freitagmorgen in Köln-Weidenpesch von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der Mann am frühen Samstagmorgen seinen Verletzungen erlegen.

Nach Angaben der Polizei soll der Senior die Neusser Straße in Höhe der Derfflingerstraße an einer Ampel überquert haben, als er von einer Stadtbahn der Linie 12 erfasst wurde.