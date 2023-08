Fall aus Köln Polizei bittet um Hinweise zu bislang unbekanntem Toten

An der Silcherstraße in Köln-Bickendorf haben am Abend des 10. Mai Passanten einen leblosen Mann in sitzender Position aufgefunden. Der schätzungsweise 50 bis 65 Jahre alte und etwa 1,85 Meter große Mann starb höchstwahrscheinlich eines natürlichen Todes, wie die Polizei nun mitteilte.