Unfall in Köln-Deutz Mann überschlägt sich mit Auto bei Flucht vor der Polizei

Die Zivilstreife hatte den jungen Mann gegen 20 Uhr am Rheinpark in Höhe eines Parkhauses gestoppt. Anstatt sich der Kontrolle zu stellen, gab der 22-jährige Autofahrer Gas, die Reifen des Autos drehten durch, danach raste er Richtung Rhein. Wenige Hundert Meter später kam er in einer Kurve am Kennedy-Ufer von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Findling am Straßenrand. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.