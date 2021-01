Mögliches Tötungsdelikt : Mann und Frau stürzen in Köln von Balkon - Polizei ermittelt

Mann und Frau stürzen in Köln von Balkon - Polizei ermittelt

In Köln ermittelt die Polizei, nachdem eine Frau und ein Mann offenbar von einem Balkon gestürzt sind. Foto: dpa/Robert Michael

Köln In Köln sind in einem Innenhof eine Frau und ein Mann mit schweren Verletzungen entdeckt worden. Die beiden stürzten offenbar von einem Balkon. Womöglich handelt es sich um eine versuchte Tötung.

Nachdem in einem Kölner Innenhof eine Frau (27) und ein Mann (38) mit schweren Verletzungen entdeckt worden sind, ermittelt eine Mordkommission in dem Fall. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Es gebe Hinweise „auf ein möglicherweise vorliegendes, versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil der Frau“. Viele Details blieben vorerst unklar.