Unfall in Köln Fußballfan wird unter Kehrmaschine eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 68-Jähriger ist am Mittwochabend im Bereich des Kölner Doms unter einer Kehrmaschine eingeklemmt und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demnach war der Mann gegen 21.20 Uhr an der Trankgasse unterwegs, als er im Bereich einer Fußgängerüberquerung an einer Ampel von der Kehrmaschine erfasst und von dieser mitgeschleift wurde.