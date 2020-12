Festnahme in Köln : 31-Jähriger verletzt bei Polizeikontrolle drei Beamte

Festnahme in Köln

Köln Ein 31-Jähriger hat bei einer Kontrolle in Köln zwei Polizistinnen und einen Polizisten attackiert. Der Mann war der Polizei bereits bekannt.

Bei einer Kontrolle in Köln hat ein 31-Jähriger zwei Polizistinnen und einen Polizisten verletzt. „Zwei von ihnen waren nach dem Angriff nicht mehr dienstfähig“, berichtete die Polizei am Montag. Dem Ganzen sei eine Kontrolle am Sonntagabend vorausgegangen.