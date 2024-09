Lützeratherstraße Mann verstirbt nach Unfall mit Müllfahrzeug in Köln

Der 58-Jährige bog mit seinem VW Polo von einem Wanderparkplatz am Rather Mauspfad aus, nach links auf die Lützeratherstraße in Richtung Rath ab. Dabei prallte der Lkw der Abfallbetriebe, welcher in Richtung Bensberg fuhr, in die linke Seite des VW Polo. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgten Ersthelfer den 58-Jährigen, welcher trotzt Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb.