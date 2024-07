Fahrerflucht in Köln Mann wird von Auto erfasst und schwer verletzt liegen gelassen

In Köln ist ein 45 Jahre alter Mann von einem Auto angefahren und schwer verletzt zurückgelassen worden. Gegen 4.45 Uhr am Mittwochmorgen hätten Passanten den Mann schwer verletzt auf der Fahrbahn liegend aufgefunden, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen in ein Krankenhaus.