Hand in der Tür eingeklemmt : Mann in Köln von Stadtbahn mitgeschleift

Mann in Köln von Stadtbahn mitgeschleift

Hand in der Tür eingeklemmt

In Köln ist ein Mann von einer Stadtbahn mitgeschleift worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln ist ein Mann von einer Stadtbahn mitgeschleift und dabei schwer verletzt worden. Zuvor war seine Hand in der Tür eingeklemmt worden.

Weil er seine Hand in der Tür eingeklemmt hatte, ist ein 50-Jähriger am Mittwoch in Köln von einer Stadtbahn mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden.