Attacke in Köln : Angreifer verletzt 27-Jährigen schwer im Gesicht

Attacke in Köln

Ein 27-Jährige wurde in Köln von einem Unbekannten schwer verletzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Karl-Josef Hi/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Ein Unbekannter hat einen 27 Jahre alten Mann in Köln angegriffen und im Gesicht schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat einen 27 Jahre alten Mann in Köln angegriffen und im Gesicht schwer verletzt. Er wurde zunächst von Passanten und anschließend von Rettungskräften versorgt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach soll der 27-Jährige versucht haben, am frühen Montagmorgen in seinen Wagen auf der Deutz-Mülheimer-Straße einzusteigen, als der Unbekannte ihn „vermutlich mit einem Gegenstand mehrmals mitten ins Gesicht schlug“, so die Polizei. Dann flüchtete der Angreifer.