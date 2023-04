Lebensgefährlich verletzt Köln-Sülz: 47-Jähriger frontal von Taxi erfasst

Am Sonntagmorgen wurde 47-jähriger Passant angefahren und lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überquerte der Mann gegen 5 Uhr in der Nähe der KVB-Haltestelle Arnulfstraße die Schienen. Dort wurde er von einem in Richtung Kölner Innenstadt fahrenden Taxi erfasst. Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei Köln hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.