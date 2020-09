Ermittlungen in Köln : Mehrere AfD-Anhänger umringt und an Weitergehen gehindert

Mehrere AfD-Anhänger umringt und an Weitergehen gehindert

Ermittlungen in Köln

Köln Mehr als 20 Personen sollen am Freitagnachmittag vier AfD-Anhänger umringt und am Weitergehen gehindert haben. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und Körperverletzung.

Nach einem Ortstermin in Köln sollen vier AfD-Anhänger von mehr als 20 Personen umringt und am Weitergehen gehindert worden sein. Bei dem Vorfall am Freitagnachmittag wurde ein AfD-Anhänger durch einen Stoß leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.