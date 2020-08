Waffen in Wohnung sichergestellt : Mann in Köln hantiert mit Waffe in Straßenbahn

Der Mann hatte die Waffe in der Bahn in den Händen. (Symbolfoto.) Foto: dpa

Köln In Köln hat die Polizei am Montagabend mehrere Waffen in der Wohnung eines 55-Jährigen sichergestellt. Zuvor hatte der Mann in der Bahn eine Pistole in den Händen gehalten.



In Köln hat die Polizei am Montagabend einen 55-jährigen Mann in der Stadtbahn am Hansaring gestellt. Dieser hielt zuvor eine Waffe in den Händen. Der Mann hatte die Waffe einer Polizistin gezeigt, die zu dieser Zeit frei hatte und ihre Kollegen benachrichtigte.