Einbruchsdiebstähle Mehrfachtäter nach zwölf Jahren auf frischer Tat in Köln ertappt

Im Rahmen der intensiven Fahndungen gelang es den saarländischen Fahndern in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, den Gesuchten in Köln zu finden. Dort ertappten die Beamen den Mann am Vormittag des 10. Mai bei einem Einbruchsdiebstahl auf frischer Tat. Der 38-Jährige wurde dem Amtsgericht Köln vorgeführt und anschließen in die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Köln gebracht. Dort wartet er nun auf seine Überstellung in die JVA Saarbrücken.