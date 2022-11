Auseinandersetzung in Köln : Kontrolleur setzt Pfefferspray gegen aufgebrachten Fahrgast ein

Auseinandersetzung in Köln

Köln Bei einer Fahrkartenkontrolle in Köln wurde ein Fahrgast ungeduldig und riss seinen Ausweis aus der Hand einer Kontrolleurin. Ein anderer Kontrolleur sprühte daraufhin Pfefferspray ins Gesicht des Reisenden.

Am Dienstagmorgen kam es im Bahnhof Köln Messe/Deutz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und zwei Kontrolleuren. Zuletzt sprühte einer der Kontrolleure dem Fahrgast Pfefferspray ins Gesicht. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Kontrolleur und den Fahrgast.

Gegen 8 Uhr wurde die Bundespolizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf Gleis 9 in Köln Messe/Deutz gerufen. Ein 27-Jähriger hatte sich in der S11 Richtung Bergisch Gladbach ohne passenden Fahrschein in das Abteil der ersten Klasse gesetzt, weil ihm der Zug zu voll war. Eine 25-jährige Zugbegleiterin wies ihn auf sein Fehlverhalten hin. Der Fahrgast zeigte sich einsichtig und stieg mit der Zugbegleiterin und einem weiteren Kontrolleur aus der Straßenbahn aus.