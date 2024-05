Mann greift Beamte an Polizei nimmt gesuchten Mehrfachtäter in Köln fest

Die Beamten brachten den Mann daraufhin zur Polizeistation. Dort gab der 44-Jährige zunächst an, sich nicht wohlzufühlen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Hier bedrohte und beleidigte der Mann einen Beamten, „zum Teil mit volksverhetzenden Inhalten und spuckte in Richtung des Uniformierten“, berichtet die Polizei. Die Polizisten fixierten den Mann unter großer Anstrengung und konnten die Situation schließlich beruhigen. Nach ärztlicher Behandlung wurde der Mann wieder in Gewahrsam genommen.