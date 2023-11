Polizei fahndet mit Fotos Zwei Männer in Köln durch Messerstiche schwer verletzt

Köln · Am 26. Oktober haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige zwei Männer am Chlodwigplatz in Köln mit Messern attackiert. Einer wurde dabei schwer verletzt, der andere lebensgefährlich. Nun hat die Polizei Fotos veröffentlicht und bittet um Hinweise.

02.11.2023, 22:11 Uhr

Die Polizei Köln sucht mit Fahndungsbildern nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen, die am 26. Oktober auf der Bonner Straße in der Kölner Südstadt zwei Männer im Alter von 26 und 30 Jahren angegriffen und einen von ihnen lebensgefährlich verletzt haben sollen. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Köln von Donnerstagabend hervor. Am besagten Tag um 20.57 Uhr habe zunächst einer der Tatverdächtigen einem der Opfer, das vor einem Dönerimbiss am Chlodwigplatz Ecke Bonner Straße stand, Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und mit drei Messerstichen schwer verletzt. Einen zur Hilfe eilenden Mann verletzten beide Tatverdächtige mit insgesamt elf Messerstichen lebensgefährlich. Durch laute Rufe von mehreren Zeugen ließen die Tatverdächtigen dann von dem Mann ab und flüchteten in Richtung Kölner Innenstadt. Die Polizei fahndet mit diesem Foto nach den Tatverdächtigen. Foto: Polizei Köln Der erste Tatverdächtige habe dunkle Haare, sei schlank und etwa 1,75 Meter groß. Zur Tatzeit habe er einen schwarzen Kapuzenpullover, ein weißes Shirt, hellblaue Jeans sowie schwarze Turnschuhe mit rotem Symbol getragen. Der zweite Tatverdächtige habe braune Haare, sei ebenfalls schlank und etwa 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit trug dieser ein schwarz-weiß-kariertes Hemd, eine rot-braune Hose und schwarze Schuhe mit weißen Nähten. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

