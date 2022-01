70-Jähriger angeklagt : Erzbischof im Missbrauchsprozess: „Haben konsequent gehandelt“

Prozess gegen Priester : Frau berichtet von schwerem sexuellen Missbrauch in Alfterer Pfarrhaus Gegen den katholischen Priester U., der in Köln unter anderem wegen des Missbrauchs seiner Nichten in Gummersbach vor Gericht steht, gibt es neue Vorwürfe. So soll es auch zu schweren Taten in Alfter gekommen sein.