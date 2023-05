220 Arbeitsplätze in Gefahr „Müllermilch“-Molkereikonzern Theo Müller schließt Kölner Standort

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) reagierte mit Kritik und warf dem Management vor, in einem kalt kalkulierten Milch-Deal dem Kartellamt den "Schwarzen Peter" zuschieben zu wollen. "Es ist ein durchsichtiges Manöver - und eine üble Taktik", so der Gewerkschafter Helge Adolphs. Während die Mitarbeiter die Verlierer seien, nehme sich das Unternehmen das, was sich lohne - das Firmengelände in guter Kölner City-Lage und die Marke Landliebe - "und damit die "PR-Sahne" im Milchgeschäft".