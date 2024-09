Vorbereitung für Astronauten Mond-Trainingsanlage der Esa in Köln eröffnet

Schroffe Felsen in grauer Staubwüste, dazu eine Art Mini-Raumschiff, ein „Mond-Rover“ auf Rädern und über allem der tiefschwarze Weltraum - so sieht es im neuen „Luna“-Trainingszentrum für Astronauten in Köln aus. Nach Angaben der Europäischen Weltraumagentur Esa ist es eine „weltweit einzigartige Einrichtung zur Vorbereitung zukünftiger Missionen zu unserem Erdtrabanten“. Oder mit anderen Worten: „Der Mond auf Erden“. Die Kosten für das 700 Quadratmeter große „Luna“-Zentrum liegen bei etwa 45 Millionen Euro, gemeinsam finanziert von der Esa, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Land Nordrhein-Westfalen.