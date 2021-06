Mordkommission ermittelt in Köln : 75-Jähriger tot in Treppenhaus gefunden

Symbolbild Foto: Benjamin Westhoff

Köln Ein 31 Jahre alter Mann soll in Köln seinen 75 Jahre alten Adoptivvater getötet haben. Dieser sei am Samstag tot in einem Treppenhaus eines Wohnhauses auf einer Baustelle in Köln gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Männer sollen sich vor der Tat gemeinsam auf der Großbaustelle aufgehalten haben. Zunächst hätten die Verletzungen des Mannes auf einen Sturz im Treppenhaus hingewiesen, hieß es in einer Mitteilung. Die am Sonntag durchgeführte Obduktion habe aber Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. Nach Ermittlungen stehe der Adoptivsohn unter dringendem Tatverdacht, ihm werde Totschlag vorgeworfen. Der Mann soll demnach am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

(dpa)