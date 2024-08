Ermittlungen in Köln 84-Jährige schwebt nach Streit mit Ehemann in Lebensgefahr

In Köln hat eine Mordkommission nach einer Auseinandersetzung unter Eheleuten die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Anrufer gegen 7.30 Uhr am Dienstagmorgen Hilferufe aus der gemeinsamen Wohnung des Ehepaares in Köln-Weiß wahrgenommen und den Notruf gewählt.