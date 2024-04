Polizei richtet Mordkommission ein 38-Jähriger in Köln niedergestochen

Der Schwerverletzte wurde laut der Polizei nach der Tat mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Polizei konnte den 30-jährigen Tatverdächtigen nach einer kurzen Fahndung identifizieren. Die Staatsanwaltschaft erwirkte kurz darauf Durchsuchungsbeschlüsse und die Fahnder nahmen den Mann in einer Wohnung in Porz fest. Sie stellten auch das mutmaßliche Tatmesser sicher, heißt es in der Mitteilung.