Polizei und Rettungsdienst im Einsatz Motorradfahrer nach Unfall in Köln lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochabend ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Das meldet die Kölner Polizei am selben Abend. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 72-jähriger Taxifahrer gegen 19.30 Uhr auf der Vitalisstraße in Köln-Bickendorf in Richtung der Vogelsanger Straße. Beim Linksabbiegen in Höhe einer Sackgasse zu einem dortigen Industriegebiet kam es zu einem Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Motorradfahrer.