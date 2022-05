Unfall in Stammheim : Motorradpolizistin bei Einsatzfahrt in Köln schwer verletzt

Motorradpolizistin bei Einsatzfahrt in Köln schwer verletzt

Unfall in Stammheim

In Köln ist eine Polizistin bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa

Köln In Köln ist eine 33-jährige Polizistin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Frau war auf einem Polizeimotorrad unterwegs.

Bei einem Motorradunfall ist in Köln-Stammheim eine 33-jährige Polizistin schwer verletzt worden. Die Beamtin fuhr am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf dem Dünnwalder Kommunalweg in Richtung Düsseldorfer Straße. Bei der Fahrt auf ihrem Polizeimotorrad fuhr die Frau zu einem Einsatz und war nach Angaben der Polizei dabei mit Sonder- und Wegerechten unterwegs.