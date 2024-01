Polizei bittet um Hinweise Unbekannter schießt auf Wohnungsfenster

In der Nacht auf Sonntag soll ein bislang Unbekannter in Köln-Mühlheim mit einer Waffe geschossen haben. Nach Angaben der Kölner Polizei hat ein Anwohner in der Schleswigstraße einen durch den Schuss entstandenen Schaden an seinem Fenster gegen 9.30 Uhr am Sonntag bemerkt. Das Projektil hat nach den Erkenntnissen der Polizei einen Rollladen sowie das Fenster der Wohnung durchschlagen.