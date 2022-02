55-Jähriger schwer verletzt : Polizei fahndet nach Messerattacke in Köln nach Tatverdächtigem

Köln In Köln-Mülheim hat ein Unbekannter einen 55-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Mindestens zwei weitere Männer griff er überdies mit Schlägen an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag in Köln-Mülheim einem 55-Jährigen schwere Schnittverletzungen zugefügt und mindestens zwei weitere Männer mit Schlägen attackiert. Wie die Polizei erklärte, griff der Mann sein Opfer um 16 Uhr am Wiener Platz im Eingangsbereich der dortigen Bahnunterführung im Verlauf einer Auseinandersetzung vermutlich mit einem Messer an. Danach floh der Mann in Richtung Bachstraße.