Mordkommission ermittelt : Polizei nimmt Brüder nach Messerstecherei in Köln fest

Die Messerstecherei ereignete sich in einer eigentlich geschlossenen Gaststätte in der Keupstraße. (Archivfoto) Foto: DPA

Köln-Mülheim Nach einer Messerstecherei in einer Gaststätte in der Keupstraße ist ein Mann notoperiert worden. Jetzt hat die Kölner Polizei Haftbefehle gegen zwei Brüder vollstreckt.

Die Kölner Polizei hat am Freitag zwei Brüder im Alter von 28 und 36 Jahren wegen Verdachts auf versuchten Totschlags festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht vom 6. auf den 7. März in einer offiziell geschlossenen Gaststätte in der Mülheimer Keupstraße musste ein 33-Jähriger notoperiert werden. Er trug schwerste Stich- und Schnittverletzungen davon.