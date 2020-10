Täter noch flüchtig : Person bei Streit in Köln-Mülheim schwer verletzt

In Köln ist eine Person am Sonntagabend schwer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Köln In Köln-Mülheim ist am späten Sonntagabend eine Person bei einer Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Der Täter ist noch auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in Köln-Mülheim ist eine Person mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden.

Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, sei es gegen 22 Uhr auf der Genovevastraße zu einem Streit zwischen mehrere Personen gekommen. Der Täter sei noch flüchtig.

Weitere Angaben konnte die Polizei bisher nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)