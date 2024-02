Tödlicher Zusammenstoß mit Lkw Radfahrerin bei Unfall in Köln-Mülheim gestorben

Köln-Mülheim · Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Köln-Mülheim ein tragischer Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer erfasste beim Abbiegen eine Radfahrerin. Die Frau starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

29.02.2024 , 10:42 Uhr

Am Donnerstagmorgen wurde in Köln eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall getötet. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler





Von Constantin Graf