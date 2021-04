Vorfall in Köln : 22-Jähriger schießt bei Streit um Parkplatz auf Kontrahenten

In Köln ist ein Streit um einen Parkplatz eskaliert. Ein 22-Jähriger schoss dabei mit einem Gasrevolver auf seinen Kontrahenten. Das Opfer wurde am Auge verletzt.

Nach einem Streit um einen Parkplatz musste ein 48-Jähriger in Köln mit einer Augenverletzung in eine Klinik eingeliefert werden. Ein 22-Jähriger soll zuvor mit einem Gasrevolver auf ihn geschossen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gerieten beide Kontrahenten am Dienstag gegen 18 Uhr zunächst verbal auf der Frankfurter Straße im Stadtteil Mühlheim aneinander.