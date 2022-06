Einsatz in Köln-Mülheim : Unbekannte öffnen Gasventile in leerem Fabrikgebäude

Am Donnerstagvormittag war die Polizei in Köln-Mülheim im Einsatz. Foto: DPA (Symbolfoto)

Köln In Köln-Mülheim sollen Unbekannte in einem leer stehenden Gebäude versucht haben, eine Gasexplosion auszulösen, indem sie den Absperrventile geöffnet haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben offenbar versucht, in einem leer stehenden ehemaligen Fabrikgebäude in Köln-Mülheim eine Gasexplosion hervorzurufen. Eine Zeugin hatte am Donnerstag die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie Gasgeruch wahrgenommen hatte, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte suchten das Gebäude auf dem ungenutzten Werksgelände an der Deutz-Mülheimer-Straße ab und lüfteten die Räume. Parallel trennte der Betreiber während des Einsatzes die Hauptgasleitung von ihrem Versorgungsnetz.