Auswirkungen auf Bahn- und Autoverkehr KVB sperren Mülheimer Brücke in Köln für sieben Monate

Pendler müssen sich in Köln in den kommenden Monaten auf einige Einschränkungen einstellen. Seit Ostermontag, 22 Uhr, haben die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) die Mülheimer Brücke gesperrt. Vom 1. April bis zum 7. November ist die Brücke für Bahnen und den Autoverkehr gesperrt. Die Arbeiten sind Teil der Gesamtinstandsetzung der Mülheimer Brücke, die 1951 eingeweiht wurde. In der zweiten Bauphase, die am Ostermontag begonnen hat, tauschen die KVB die Gleise auf der gesamten Brücke aus.