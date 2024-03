Mordermittlung 15-Jähriger in Köln getötet: Ermittler nehmen vierten Tatverdächtigen fest

Nach dem Tod eines 15-Jährigen am Mülheimer Hafen in Köln arbeiten die Ermittler weiterhin an der Aufklärung des Falls. Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr haben Polizisten im bayrischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen einen 20-jährigen Kölner festgenommen. Er stand unter dringendem Verdacht des gemeinschaftlichen Mordes. Ihm wird vorgeworfen, mit drei bereits festgenommenen Männern den 15-Jährigen getötet zu haben. Der 20-Jährige, „der sich aus privaten Gründen in Bayern aufhielt, wird dort heute einem Haftrichter vorgeführt werden“, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstagmorgen.