Mordermittlung In Köln getöteter 15-Jähriger hatte gegen Tatverdächtigen ausgesagt

Nach dem Fund eines toten 15-Jährigen am Mülheimer Hafen in Köln arbeiten die Ermittler an einer Aufklärung des Falls. Die beiden Verdächtigen seien weiterhin vorläufig festgenommen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mit. „Die Staatsanwaltschaft Köln wird heute beim Amtsgericht Köln gegen die beiden vorläufig festgenommenen Beschuldigten den Erlass von Haftbefehlen wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes beantragen“, so Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montagnachmittag gegenüber dem GA.